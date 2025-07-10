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Регион
10 июля, 11:37

Встреча Лаврова и Рубио завершилась спустя 50 минут

В Куала-Лумпуре завершилась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России

В Куала-Лумпуре завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры, прошедшие на полях мероприятий АСЕАН, продлились 50 минут.

В составе российской делегации присутствовали исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Америки Александр Посылкин, а в американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.

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Напомним, 10-11 июля в Куала-Лумпуре Лавров примет участие в ряде дипломатических мероприятий, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. В рамках саммита также запланированы двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства.

Наталья Афонина
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