Лавров посетит Северную Корею и передаст Ким Чен Ыну послание от Путина
Захарова анонсировала визит Лаврова в КНДР 11-13 июля
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Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 11-13 июля. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — сказала она на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Лавров передаст лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от Владимира Путина.
«Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, первый раунд стратегических консультаций Москвы и Пхеньяна состоялся в столице РФ осенью прошлого года. Встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи тогда провели Лавров и Путин. А недавно Северную Корею посетил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.