Лавров посетит Северную Корею и передаст Ким Чен Ыну послание от Путина

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — сказала она на брифинге.

«Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно, они руководству страны передают послание от Путина», — сказал представитель Кремля журналистам.