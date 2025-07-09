В Кремле высказались о возможности визита Путина в КНДР
Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын пока не планируют визитов друг к другу
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время визита в КНДР в 2024 году. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В ближайшем будущем президент РФ Владимир Путин не собирается ехать в Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын тоже пока не имеет планов посетить Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, если такие намерения появятся, Кремль незамедлительно уведомит общественность.
«В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим», — ответил Песков на вопрос о возможных визитах глав РФ и КНДР.
Напомним, что в июне прошлого лета Владимир Путин побывал в Северной Корее. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР. Их переговоры с Ким Чен Ыном тогда продлились более двух часов. По итогам встречи стороны подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве.