В Кремле высказались о возможности визита Путина в КНДР

В ближайшем будущем президент РФ Владимир Путин не собирается ехать в Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын тоже пока не имеет планов посетить Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, если такие намерения появятся, Кремль незамедлительно уведомит общественность.