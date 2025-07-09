Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 10:01

В Кремле высказались о возможности визита Путина в КНДР

Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын пока не планируют визитов друг к другу

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время визита в КНДР в 2024 году. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время визита в КНДР в 2024 году. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В ближайшем будущем президент РФ Владимир Путин не собирается ехать в Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын тоже пока не имеет планов посетить Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, если такие намерения появятся, Кремль незамедлительно уведомит общественность.

«В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим», — ответил Песков на вопрос о возможных визитах глав РФ и КНДР.

Эксперт объяснил, зачем России понадобились корейцы на фронте
Эксперт объяснил, зачем России понадобились корейцы на фронте

Напомним, что в июне прошлого лета Владимир Путин побывал в Северной Корее. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР. Их переговоры с Ким Чен Ыном тогда продлились более двух часов. По итогам встречи стороны подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar