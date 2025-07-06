Несмотря на заметные успехи российских ВС в ходе специальной операции, на Украине пытаются представить сотрудничество РФ с Северной Кореей «как признак проблем с собственными мобилизационными ресурсами и неспособностью российских бойцов справиться самостоятельно». Как обстоят дела в реальности, рассказал 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

По его мнению, истинные причины такого взаимодействия гораздо глубже и имеют стратегический характер.

«И духовно, и исторически мы очень близки. У корейцев есть огромная благодарность русским войскам за помощь в освобождении от японских оккупантов», — пояснил Михайлов.

Михайлов также отметил, что ситуация на фронте уже близка к переломному моменту благодаря успешным действиям российских войск. Тем не менее, продвижение может ускориться, если северокорейские подразделения закрепятся на определённых участках.

Кроме того, сотрудничество даёт бойцам КНДР уникальный шанс получить ценный боевой опыт, включая освоение современных беспилотных систем и новых видов вооружений.

«Кроме того, корейцы будут подготовлены в случае каких-либо возможных конфликтов на Дальнем Востоке, где у России весьма протяжённая граница», — добавил эксперт.