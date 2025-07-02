Военкор анонсировал прибытие мощного подкрепления из КНДР в зону СВО

Северокорейские ВС втрое наращивают боевое присутствие в зоне проведения спецоперации. Об этом в личном телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков, не уточнив, откуда у него такая информация.

Ранее об отправке дополнительного контингента армии КНДР в зону СВО сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на данные национальной разведки. По их сведениям, отправка планируется в июле-августе. Не исключено, что Армия России может в это же время начать крупномасштабное наступление.