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2 июля, 15:36

Военкор анонсировал прибытие мощного подкрепления из КНДР в зону СВО

Сладков: ВС КНДР втрое наращивают присутствие в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Северокорейские ВС втрое наращивают боевое присутствие в зоне проведения спецоперации. Об этом в личном телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков, не уточнив, откуда у него такая информация.

«Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза», — говорится в публикации.

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Ранее об отправке дополнительного контингента армии КНДР в зону СВО сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на данные национальной разведки. По их сведениям, отправка планируется в июле-августе. Не исключено, что Армия России может в это же время начать крупномасштабное наступление.

Юрий Лысенко
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