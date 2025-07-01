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1 июля, 07:57

Ким Чен Ын со слезами на глазах почтил память бойцов КНДР, погибших в Курской области

Ким Чен Ын почтил память северокорейских военных, погибших в Курской области

Ким Чен Ын. Обложка © Х / @The_SaffronSoul

Ким Чен Ын. Обложка © Х / @The_SaffronSoul

В столице КНДР Пхеньяне состоялось масштабное мероприятие, посвящённое годовщине Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР Ким Чен Ын со слезами на глазах почтил память северокорейских военных, участвовавших в боях в Курской области. Кадры с мероприятия показало северокорейское телевидение.

Перед этим Ким Чен Ын лично возложил государственные флаги на гробы павших солдат. В эмоциональной речи лидер страны со слезами поблагодарил бойцов за мужество и верность долгу.

Кадры с мероприятия. Видео © Х /@SgforgoodStella

«Их жертва никогда не будет забыта», — заявил он.

Торжественный концерт включал музыкальные произведения на русском и корейском языках, прославляющие боевое братство двух народов. В числе почётных гостей присутствовали российская делегация во главе с министром культуры Ольгой Любимовой, ветераны и родственники погибших.

В ходе встречи с Любимовой Ким Чен Ын особо отметил значение российско-корейского культурного сотрудничества и передал наилучшие пожелания президенту Путину.

Мероприятие завершилось минутой молчания, когда весь зал встал в память о погибших воинах. По данным наблюдателей, подобные публичные церемонии с участием высшего руководства страны стали редкостью в последние годы, что подчёркивает особую значимость события.

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Ранее сообщалось, что российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына. Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и Московский театр танца «Гжель» представили совместную программу перед северокорейской публикой. В ответном жесте артисты КНДР представили три новые патриотические композиции, посвящённые героям специальной военной операции.

Алиса Хуссаин
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