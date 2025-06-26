Ким Чен Ын с размахом открыл новый туристический комплекс в Северной Корее
В Северной Корее состоялось открытие туристического комплекса в городе Вонсан
Новый курорт в КДНР. Обложка © ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын представил новый амбициозный туристический комплекс в городе Вонсан, который станет ключевым элементом стратегии развития внутреннего туризма страны. Этот масштабный проект призван вывести культурно-досуговую сферу КНДР на международный уровень, сообщает ЦТАК.
Открытие туристического комплекса. Фото © ЦТАК
Новый курортный район занимает обширную территорию и включает сотни инфраструктурных объектов: современные отели и гостиницы с общей вместимостью около 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные сооружения, культурные центры, а также торгово-развлекательные площадки. Благодаря разнообразию услуг и круглогодичной доступности, посетители смогут наслаждаться отдыхом в любое время года.
Ким Чен Ын наблюдает за весельем. Фото © ЦТАК
Комплекс, который начнёт работать 1 июля, рассматривается как важный этап в развитии национального туризма. Он призван стать эталоном гостеприимства и культурного отдыха внутри страны, а также повысить привлекательность КНДР для иностранных гостей.
Вид на туристический комплекс. Фото © ЦТАК
Таким образом, Вонсан превращается в современный центр отдыха и развлечений, отражающий стремление Северной Кореи к созданию комфортной и многофункциональной среды для туристов всех категорий. Новый курорт обещает стать символом новой эры в туристической политике государства.
Напомним, что в конце 2024 года Ким Чен Ын поручил властям КНДР сделать страну более привлекательной для туристов. Северная корея даже открыла границы для иностранных туристов, но спустя некоторое время они были вновь закрыты. Иностранцы критиковали идеологию и образ жизни северокорейцев.