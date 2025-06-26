Ким Чен Ын с размахом открыл новый туристический комплекс в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын представил новый амбициозный туристический комплекс в городе Вонсан, который станет ключевым элементом стратегии развития внутреннего туризма страны. Этот масштабный проект призван вывести культурно-досуговую сферу КНДР на международный уровень, сообщает ЦТАК.

Открытие туристического комплекса. Фото © ЦТАК

Новый курортный район занимает обширную территорию и включает сотни инфраструктурных объектов: современные отели и гостиницы с общей вместимостью около 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные сооружения, культурные центры, а также торгово-развлекательные площадки. Благодаря разнообразию услуг и круглогодичной доступности, посетители смогут наслаждаться отдыхом в любое время года.

Ким Чен Ын наблюдает за весельем. Фото © ЦТАК

Комплекс, который начнёт работать 1 июля, рассматривается как важный этап в развитии национального туризма. Он призван стать эталоном гостеприимства и культурного отдыха внутри страны, а также повысить привлекательность КНДР для иностранных гостей.

Вид на туристический комплекс. Фото © ЦТАК