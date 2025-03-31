КНДР через пару недель после открытия перестала пускать западных туристов из-за постов в соцсетях

Власти КНДР спустя несколько недель приостановили въезд в страну западных туристов, пишет South China Morning Post. Журналисты утверждают, что причина этого — негативные публикации в социальных сетях.

В конце февраля Северную Корею впервые с начала пандемии посетила группа иностранных туристов. Граждане Франции, Британии, ФРГ и Австралии за пять часов раскупили путёвки у компании Young Pioneers Tours. Они посетили город особого подчинения Расон (Наджин-Сонбон). В 2025 году там открыли особую экономическую зону для стимулирования бизнеса и туризма. При этом власти КНДР ввели ограничения для гостей, им запретили оскорблять лидеров страны и критиковать идеологию Северной Кореи, высмеивать образ жизни местных жителей, отклоняться от маршрута. Британский турист пожаловался, что им пришлось оповещать принимающую сторону о своих планах посетить туалет.

Путешественники посетили завод, новую аптеку и школу, где юные ученики показали им представление. Дети пели на фоне большого экрана, где демонстрировались ракеты, поражающие здания в «неизвестном анимированном мегаполисе». Газета New York Post назвала это шоу сюрреалистичным, пишет «Лента.ру».

В своих отзывах о посещении КНДР туристы жаловались на отсутствие банкоматов и интернета в стране. Также они раскритиковали инфраструктуру, отметив, что она не соответствует тому, что изображено «на картинке». Иностранцы утверждают, что видели ужасные дороги, хлипкие тротуары, странные здания.

Через несколько недель туры в КНДР перестали продавать. Об этом сначала сообщило туристическое агентство Koryo Tours, которе находится в Китае, а затем вышеупомянутая Young Pioneers Tours. Эксперты полагают, что в Пхеньяне приняли такое решение из-за риска формирования негативного образа страны в соцсетях. Исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле отметил, что туристы снимали видео и делали фото в КНДР, которые затем опубликовали.

«Эти материалы вызвали международную критику, побудив власти Северной Кореи приостановить туризм, пока они не смогут принять меры по контролю за утечками информации», — заявил эксперт.