КНДР через пару недель после открытия перестала пускать западных туристов из-за постов в соцсетях
SCMP: КНДР перестала покупать западных туристов из-за критики в соцсетях
Виды КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caminhos me Levem
Власти КНДР спустя несколько недель приостановили въезд в страну западных туристов, пишет South China Morning Post. Журналисты утверждают, что причина этого — негативные публикации в социальных сетях.
В конце февраля Северную Корею впервые с начала пандемии посетила группа иностранных туристов. Граждане Франции, Британии, ФРГ и Австралии за пять часов раскупили путёвки у компании Young Pioneers Tours. Они посетили город особого подчинения Расон (Наджин-Сонбон). В 2025 году там открыли особую экономическую зону для стимулирования бизнеса и туризма. При этом власти КНДР ввели ограничения для гостей, им запретили оскорблять лидеров страны и критиковать идеологию Северной Кореи, высмеивать образ жизни местных жителей, отклоняться от маршрута. Британский турист пожаловался, что им пришлось оповещать принимающую сторону о своих планах посетить туалет.
Путешественники посетили завод, новую аптеку и школу, где юные ученики показали им представление. Дети пели на фоне большого экрана, где демонстрировались ракеты, поражающие здания в «неизвестном анимированном мегаполисе». Газета New York Post назвала это шоу сюрреалистичным, пишет «Лента.ру».
В своих отзывах о посещении КНДР туристы жаловались на отсутствие банкоматов и интернета в стране. Также они раскритиковали инфраструктуру, отметив, что она не соответствует тому, что изображено «на картинке». Иностранцы утверждают, что видели ужасные дороги, хлипкие тротуары, странные здания.
Через несколько недель туры в КНДР перестали продавать. Об этом сначала сообщило туристическое агентство Koryo Tours, которе находится в Китае, а затем вышеупомянутая Young Pioneers Tours. Эксперты полагают, что в Пхеньяне приняли такое решение из-за риска формирования негативного образа страны в соцсетях. Исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле отметил, что туристы снимали видео и делали фото в КНДР, которые затем опубликовали.
«Эти материалы вызвали международную критику, побудив власти Северной Кореи приостановить туризм, пока они не смогут принять меры по контролю за утечками информации», — заявил эксперт.
При этом россиян по-прежнему пускают в КНДР. В прошлом году Северную Корею посетило полторы тысячи туристов из РФ.
Напомним, в конце минувшего года лидер КНДР Ким Чен Ын приказал развивать туризм в стране. В декабре РФ и Северная Корея возобновили пассажирское ж/д сообщение, приостановленное в 2020 году. В 2025-м КНДР открыла границы для иностранных туристов. Впрочем, как выяснилось, ненадолго.