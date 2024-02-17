Не страна мечты: Турэксперт рассказал, стоит ли тратить отпуск на посещение Северной Кореи
Турэксперт Давыденко заявил, что не считает КНДР привлекательной для туристов
Зампред общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко поделился своим отношением к путешествиям в Северную Корею. Эксперт признался, что не считает эту страну привлекательной для туристов, поэтому отказался бы от её посещения.
"Я бы лично сам не поехал. Потому что это какая-то для меня страна — не моей мечты, скажем так", — поделился он с РИА "ФедералПресс", допустив, что приехал бы в КНДР лишь на пару дней.
Ранее ощущениями от путешествия в КНДР поделился тревел-блогер Илья Воскресенский. По его словам, многим туристам в Пхеньяне запрещают самостоятельно покидать отель и фотографировать окрестности. А вот автор канала TravelManiac на платформе "Дзен" заявил, что Северная Корея заметно преобразилась.
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