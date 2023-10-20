Россиянин рассказал, что осталось от "жести" и "шарма тоталитаризма" в КНДР

Российский тревел-блогер и путешественник рассказал о своём путешествии в Северную Корею: признался, что страна не оправдала его ожиданий, и разрушил стереотипы о КНДР, сложившиеся у большинства людей в мире.

Изучая разные источники перед путешествием, турист готовился к "жести": что в республике сплошь и рядом "голод, разруха, убогость, культ Кимов", нельзя снимать, фотографировать и, вообще, запрет на любую технику. Однако реальность оказалась совершенно другой.

"И телефоны по прилёте не отобрали, и худо-бедно покормили после самолёта, и даже про съёмку никто ничего не сказал. А ведь когда-то автобусы для туристов действительно были такими, без окон, чтобы ничего лишнего никто не увидел", — отметил путешественник в личном блоге TravelManiac на платформе "Дзен".

Также в стране уже не так много откровенной нищеты, машины на дровах стали большой редкостью, а на национальном телевидении больше нет той самой "плачущей ведущей в розовом платье". По мнению россиянина, за десять лет, когда в Северную Корею только начали приезжать первые блогеры, страна сильно изменилась. Шаг за шагом она становится менее закрытой и больше похожей на другие государства.