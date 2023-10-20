Россиянин рассказал, что осталось от "жести" и "шарма тоталитаризма" в КНДР
Блогер "Дзена": В КНДР у туристов не отбирают телефоны и не запрещают снимать
Северная Корея. Вид на жилые дома в Пхеньяне © ТАСС / Александр Демьянчук
Российский тревел-блогер и путешественник рассказал о своём путешествии в Северную Корею: признался, что страна не оправдала его ожиданий, и разрушил стереотипы о КНДР, сложившиеся у большинства людей в мире.
Изучая разные источники перед путешествием, турист готовился к "жести": что в республике сплошь и рядом "голод, разруха, убогость, культ Кимов", нельзя снимать, фотографировать и, вообще, запрет на любую технику. Однако реальность оказалась совершенно другой.
"И телефоны по прилёте не отобрали, и худо-бедно покормили после самолёта, и даже про съёмку никто ничего не сказал. А ведь когда-то автобусы для туристов действительно были такими, без окон, чтобы ничего лишнего никто не увидел", — отметил путешественник в личном блоге TravelManiac на платформе "Дзен".
Также в стране уже не так много откровенной нищеты, машины на дровах стали большой редкостью, а на национальном телевидении больше нет той самой "плачущей ведущей в розовом платье". По мнению россиянина, за десять лет, когда в Северную Корею только начали приезжать первые блогеры, страна сильно изменилась. Шаг за шагом она становится менее закрытой и больше похожей на другие государства.
"Весь это шарм закрытости, тоталитаризма, жёстких запретов, дикой отсталости, риска быть арестованным и опасности для туристов постепенно рассасывается, навсегда остаётся в прошлом", — подчеркнул путешественник.
А ранее Лайф рассказывал о недавнем визите главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и даже обменялся с ним подарками: российский лидер преподнёс северокорейскому коллеге перчатку от космического скафандра. В ходе поездки Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей "Маршала Шапошникова" в Приморье, посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке и оказался поражён моржом Мишей из океанариума на острове Русский, а также сфотографировался в шапке-ушанке. По словам политика, он остался доволен своим путешествием и восхищён российскими авиатехнологиями.