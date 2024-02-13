"Соус запретов": Российский турист рассказал о визите в КНДР впервые после пандемии ковида

Российским туристам, посетившим КНДР впервые после пандемии ковида, запрещали самостоятельно выходить из отеля и фотографировать отдельные объекты. Об этом "Газете.ru" сообщил один из путешественников, блогер Илья Воскресенский.

"Мне хотелось ощутить тут настоящность закрытой страны. Мне нравилось, что нам запрещали снимать, нравилось то, как выглядят улицы Пхеньяна: 7:30 утра — и они пустые", — рассказал он, отметив, что принимающая сторона проявляла максимальное радушие, но "немного под соусом запретов".

По словам Воскресенского, горнолыжный курорт Масикрён, где они побывали, оказался небезопасным: если набрать скорость больше 100 км/ч, можно легко разбиться об ограждения. Сказалось отсутствие у северокорейцев опыта строительства подобных трасс.

"Мне всё равно понравилось на горнолыжном курорте, потому что я прежде нигде такого не видел. <...> Но там огромное количество пробелов, которые нужно заполнять: от того, как организована еда в ресторане, до того, как выстраивается цена на ски-пасс", — объяснил турист.