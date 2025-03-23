Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР
Кореевед Ланьков: КНДР может депортировать туристов за нарушение правил
Власти КНДР не будут сажать в тюрьму туристов, нарушивших правила поведения в стране, однако их могут депортировать на родину. При этом иностранцы, если не ведут себя «вызывающе», могут не беспокоиться за свою безопасность. Об этом рассказал профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков.
«Я думаю, мало стран в мире, в которых туристы находятся в такой же безопасности, как в Северной Корее, особенно туристы российские и особенно сейчас», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, правила поведения туристам озвучивают при въезде в Северную Корею. В частности, не стоит срывать плакаты с лозунгами и портреты национальных лидеров. Также посетители должны проявлять уважение к идеологии страны и местным взглядам.
«В общей форме попросят не покидать самостоятельно гостиницу. Причём это правило, видимо, не будет относиться к некоторым курортным зонам, где гулять будет разрешено в пределах очерченных и огороженных», — отметил кореевед.
Кроме того, в КНДР не разрешается фотографировать военных, а также памятники политическим лидерам таким образом, чтобы они попадали в кадр лишь частично, либо были искажены, перевёрнуты и так далее. А ещё не стоит хамить местным жителя и устраивать «театральные бунты» против режима, заключил Ланьков.
Напомним, в конце минувшего года Ким Чен Ын приказал развивать туризм в Северной Корее. В декабре 2024 года РФ и КНДР возобновили пассажирское ж/д сообщение, приостановленное в 2020. А уже в начале 2025 года КНДР открыла границы для иностранных туристов.
pixabay / gfs_mizuta