Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР

Власти КНДР не будут сажать в тюрьму туристов, нарушивших правила поведения в стране, однако их могут депортировать на родину. При этом иностранцы, если не ведут себя «вызывающе», могут не беспокоиться за свою безопасность. Об этом рассказал профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Я думаю, мало стран в мире, в которых туристы находятся в такой же безопасности, как в Северной Корее, особенно туристы российские и особенно сейчас», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, правила поведения туристам озвучивают при въезде в Северную Корею. В частности, не стоит срывать плакаты с лозунгами и портреты национальных лидеров. Также посетители должны проявлять уважение к идеологии страны и местным взглядам.

«В общей форме попросят не покидать самостоятельно гостиницу. Причём это правило, видимо, не будет относиться к некоторым курортным зонам, где гулять будет разрешено в пределах очерченных и огороженных», — отметил кореевед.