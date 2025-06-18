«Осмелятся немногие»: Россия стала центром мистического туризма

Россияне всё чаще выбирают для путешествий места, окутанные мистикой и тайнами. Об этом свидетельствуют данные крупного российского туристического агрегатора.

С начала 2025 года спрос на экспедиции в аномальные зоны вырос в 2,5 раза. Наибольшей популярностью у туристов сейчас пользуются карельская гора Воттоваара с её загадочными явлениями, байкальский остров Ольхон как центр шаманизма, город мёртвых в Даргавсе (Северная Осетия) и гора Мунку-Сардык в Бурятии. Перспективными также считаются туры с мистическим антуражем, позволяющие организовывать коллаборации с блогерами, специализирующимися на паранормальном. Стоимость поездки в такие зоны России начинается от 35 тысяч рублей, а верхний предел может достигать 200 тысяч.

«Люди хотят ярких эмоций, которые останутся в памяти надолго. Обычные маршруты уже не впечатляют путешественников — нужна уникальность. Многие клиенты признаются: им важно не только увидеть что-то необычное, но и поделиться этим в социальных сетях, получить отклик, показать, что побывали там, куда отправиться отважились лишь немногие», — рассказала «Вечерней Москве» организатор авторских путешествий и владелец туристической компании Альбина Хисамова.

По её словам, медиа и кино также стимулируют интерес: после выхода фильмов или сериалов с мистическим сюжетом спрос на посещение связанных с ними мест резко возрастает, как это было после обсуждения фильма «Перевал Дятлова».

По данным агрегаторов, основную аудиторию таких поездок составляют молодые люди 18–30 лет, ищущие острые ощущения и контент для соцсетей, а также люди 30–50 лет, увлекающиеся эзотерикой. Хисамова отметила, что современные туристы стремятся к аутентичности, новым эмоциям и хотят прикоснуться к необъяснимым тайнам.

Путешественница Вероника Орлова, неоднократно посещавшая мистические и аномальные зоны России, пояснила, что интерес к таким местам был всегда. Однако, по её мнению, относительно недавнее развитие внутреннего туризма в стране побудило многих туроператоров начать предлагать направления, о которых 10–15 лет назад мало кто знал.