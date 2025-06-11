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11 июня, 07:43

От Камчатки до Алтая: Стало известно, где будут отдыхать россияне в 2025 году

Турагент Осипова: Жители России чаще всего ездят в отпуск на Сахалин и Камчатку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyCherkasov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AndreyCherkasov

Лето – пора открытий, и в этом сезоне россияне активно осваивают родные просторы. Как рассказала радио Sputnik туристический агент Наталия Осипова, спрос на внутренний туризм взлетел на 60% по сравнению с прошлым годом.

Неизменными фаворитами остаются экзотические уголки: Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Алтай и Карелия. Эти направления демонстрируют прирост в 30%, хотя средний чек на человека подскочил на 23%. Чтобы сократить расходы, туристы теперь чаще выбирают отели поскромнее или укорачивают продолжительность поездки – например, с десяти до семи ночей.

Заметно выросла популярность коротких путешествий. Спрос на туры выходного дня увеличился на 10%, а доля автопутешествий продолжает расти. Развитие инфраструктуры в рамках нацпроектов делает такие поездки всё более привлекательными, ведь собственный транспорт позволяет существенно сэкономить на дорогостоящей перевозке.

Без жары и толп туристов: Экономист раскрыла, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск
Без жары и толп туристов: Экономист раскрыла, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск

А ранее Life.ru писал, что Новый Уренгой и Бийск стали лидерами спонтанного туризма у россиян. Среди зарубежных локаций наиболее привлекательной для спонтанных поездок у жителей РФ этой весной оказалась Кута (Индонезия, Бали).

Владимир Озеров
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