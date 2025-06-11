От Камчатки до Алтая: Стало известно, где будут отдыхать россияне в 2025 году

Лето – пора открытий, и в этом сезоне россияне активно осваивают родные просторы. Как рассказала радио Sputnik туристический агент Наталия Осипова, спрос на внутренний туризм взлетел на 60% по сравнению с прошлым годом.

Неизменными фаворитами остаются экзотические уголки: Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Алтай и Карелия. Эти направления демонстрируют прирост в 30%, хотя средний чек на человека подскочил на 23%. Чтобы сократить расходы, туристы теперь чаще выбирают отели поскромнее или укорачивают продолжительность поездки – например, с десяти до семи ночей.

Заметно выросла популярность коротких путешествий. Спрос на туры выходного дня увеличился на 10%, а доля автопутешествий продолжает расти. Развитие инфраструктуры в рамках нацпроектов делает такие поездки всё более привлекательными, ведь собственный транспорт позволяет существенно сэкономить на дорогостоящей перевозке.