Life.ru узнал, какие города стали лидерами спонтанного туризма у россиян. Ответ вас удивит

Иногда россияне совершают спонтанные поездки, бронируя гостиницы меньше чем за день до заселения. Неожиданно лидером среди пунктов назначения таких путешествий стал... Новый Уренгой. К такому выводу пришли эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Они выяснили, что чаще всего спонтанные поездки в период с марта по май россияне совершали в Новый Уренгой: 73,4% от всех заказов в городе были оформлены в последний момент. Следом за ним идут Бийск (68,2%) и Владимир (53,3%). Кроме того, некоторые россияне весной без длительного планирования решали отправиться в Брянск (52,9%), Тамбов (52,5%), Орёл (52,4%), Ростов-на-Дону (52,1%), Нальчик (50,0%), Пензу (49,8%) и Тверь (48,4%).

Среди зарубежных локаций наиболее привлекательной для спонтанных поездок этой весной оказалась Кута (Индонезия, Бали): доля бронирований максимум за день до заселения на курорте составила 63,9%. Многие туристы накануне путешествия оформляли заказы в Белеке, Турция (62,3%) и Каннах, Франция (62,1%). В списке мест, где россияне бронировали отели в последний момент, оказались также Майами, США (57,5%), Дананг, Вьетнам (54,1%), Варадеро, Куба (48,9%), Пхукет, Таиланд (45,5%), Шарджа, ОАЭ (42,1%), Нуса-Дуа, Индонезия (40,4%) и Шарм-эш-Шейх, Египет (38,9%).