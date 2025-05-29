Почувствуй себя олигархом⁠⁠: Москвичей захватил новый тренд на «квартирный туризм‎»

«Квартирные туристы» захватили рынок недвижимости Москвы, около 70% клиентов приходят на просмотры жилья с риелторами, но лишь для того, чтобы просто посмотреть. Такой странный тренд начал активно развиваться с начала 2025 года.

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, жители столицы посещают квартиры и дома только из интереса: они прикидывают, какое жильё смогут позволить себе через несколько лет. Некоторые таким образом заглядывают к соседям, чтобы увидеть, как они живут. Подобные просмотры создают впечатление, что рынок недвижимости оживился, однако специалисты уверяют, что количество сделок не выросло.

Риелтор Наталья Перескокова отметила, что также существует отдельная категория туристов, стремящихся примерить на себя роскошную жизнь. Они посещают престижные особняки и коттеджи, где чувствуют себя частью элиты: пьют чай на веранде, общаются с влиятельными людьми и просто наслаждаются днём на природе.