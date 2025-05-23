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23 мая, 05:11

Названы маркеры добросовестных риелторов, которые не кинут при покупке квартиры

Эксперт Перескокова: Надёжный риелтор не будет стоить дёшево

Услуги надёжных риелторов не будут стоить дёшево. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Услуги надёжных риелторов не будут стоить дёшево. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

На рынке недвижимости существуют как добросовестные специалисты, так и откровенные мошенники. Как выбрать надёжного риелтора, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт в этой области Наталья Перескокова.

Перед тем как обратиться к риелтору специалист порекомендовала тщательно изучить информацию о нём. Важно обратить внимание на наличие аватарки в социальных сетях – отсутствие фотографии может быть тревожным знаком. Также стоит читать отзывы как на сайте агентства, так и на специализированных агрегаторах.

Эксперт подчеркнула, что услуги риелтора не могут стоить менее 3% от суммы продажи квартиры. Если специалист предлагает заниженную стоимость, это должно насторожить. Аналогично при поиске квартир на покупку или аренду – слишком низкая цена может указывать на подвох.

Перескокова призвала покупателей и арендаторов быть внимательными и игнорировать подозрительные предложения, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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Ранее риелтор оценил новый законопроект о запрете сдачи жилья в аренду без согласия соседей. Специалист заявил, что власти действительно должны заняться регулированием этой сферы. В Госдуме предлагают согласовывать такой шаг с собственниками соседних квартир.

Юния Ларсон
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