Названы маркеры добросовестных риелторов, которые не кинут при покупке квартиры

На рынке недвижимости существуют как добросовестные специалисты, так и откровенные мошенники. Как выбрать надёжного риелтора, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт в этой области Наталья Перескокова.

Перед тем как обратиться к риелтору специалист порекомендовала тщательно изучить информацию о нём. Важно обратить внимание на наличие аватарки в социальных сетях – отсутствие фотографии может быть тревожным знаком. Также стоит читать отзывы как на сайте агентства, так и на специализированных агрегаторах.

Эксперт подчеркнула, что услуги риелтора не могут стоить менее 3% от суммы продажи квартиры. Если специалист предлагает заниженную стоимость, это должно насторожить. Аналогично при поиске квартир на покупку или аренду – слишком низкая цена может указывать на подвох.

Перескокова призвала покупателей и арендаторов быть внимательными и игнорировать подозрительные предложения, чтобы избежать неприятных ситуаций.