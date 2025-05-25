Американец бросил нелюбимую работу и отправился в кругосветку с кошкой

Оливер Уиджер, 29-летний менеджер из шинной компании, оставил нелюбимую работу и отправился в плавание со своей кошкой. Их путь привёл на Гавайи, где их встретили восторженные поклонники. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Американец стал сенсацией в Интернете благодаря своему необычному путешествию. Четыре года назад жизнь Уиджера круто изменилась: ему диагностировали заболевание позвоночника. Тогда молодой человек осознал, что ненавидит свою работу менеджера, уволился и отправился в кругосветку, не имея сбережений и чёткого плана.

«Я думаю, что многие люди вкалывают на своей работе целый день, и на данный момент неважно, сколько денег вы зарабатываете, все просто пытаются сделать достаточно, чтобы выжить, и это просто изматывает вас», — заявил путешественник.

После освоения основ парусного спорта, в основном благодаря видео на YouTube, он перебрался из Портленда на побережье Орегона. Там, в течение нескольких месяцев, он занимался модернизацией приобретённой лодки. В конце апреля он отправился в плавание к Гавайским островам на своей лодке «Феникс», документируя свои приключения и делясь ими со своей огромной аудиторией.

Уиджер признался, что рассматривает возможность отправиться в плавание во Французскую Полинезию. Сейчас же его главная цель — привести в порядок свою лодку, поэтому он старается не заглядывать слишком далеко вперёд.