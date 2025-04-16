Кругосветка, тело мечты и идеальный английский: Life.ru выяснил, о чём мечтают россияне
Опрос: Мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях
Мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski
Современные россияне больше всего стремятся к свободе — географической, профессиональной и даже физической. Life.ru узнал Такие выводы содержатся в новом исследовании онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённом желаниям россиян и роли английского языка в их реализации.
Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённому желаниям россиян и роли английского языка в их реализации, каждый третий участник опроса (33%) мечтает о переходе на удалённую работу, чтобы иметь возможность трудиться из любой точки мира. Это желание оказалось одинаково популярным среди представителей обоих полов. При этом мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях (30% против 24%), тогда как представительницы прекрасного пола больше озабочены внешностью (23% женщин мечтают об идеальном теле без усилий против 18% мужчин).
Особый интерес представляют ответы на вопрос о том, как бы люди распорядились идеальным знанием английского. Почти половина респондентов (42%) заявили, что использовали бы этот навык для получения высокооплачиваемой работы. Только 8% рассматривают языковое совершенство как билет для эмиграции, а 3% надеются с его помощью найти вторую половинку за границей.
Ранее россияне ответили на вопрос, кому жить тяжелее — мужчинам или женщинам. Опрос показал, что большинство жителей нашей страны считают жизнь прекрасной половины более трудной.