Кругосветка, тело мечты и идеальный английский: Life.ru выяснил, о чём мечтают россияне

Современные россияне больше всего стремятся к свободе — географической, профессиональной и даже физической. Life.ru узнал Такие выводы содержатся в новом исследовании онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённом желаниям россиян и роли английского языка в их реализации.

Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённому желаниям россиян и роли английского языка в их реализации, каждый третий участник опроса (33%) мечтает о переходе на удалённую работу, чтобы иметь возможность трудиться из любой точки мира. Это желание оказалось одинаково популярным среди представителей обоих полов. При этом мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях (30% против 24%), тогда как представительницы прекрасного пола больше озабочены внешностью (23% женщин мечтают об идеальном теле без усилий против 18% мужчин).

Особый интерес представляют ответы на вопрос о том, как бы люди распорядились идеальным знанием английского. Почти половина респондентов (42%) заявили, что использовали бы этот навык для получения высокооплачиваемой работы. Только 8% рассматривают языковое совершенство как билет для эмиграции, а 3% надеются с его помощью найти вторую половинку за границей.