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16 апреля, 05:00

Кругосветка, тело мечты и идеальный английский: Life.ru выяснил, о чём мечтают россияне

Опрос: Мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях

Мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski

Мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski

Современные россияне больше всего стремятся к свободе — географической, профессиональной и даже физической. Life.ru узнал Такие выводы содержатся в новом исследовании онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённом желаниям россиян и роли английского языка в их реализации.

Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, посвящённому желаниям россиян и роли английского языка в их реализации, каждый третий участник опроса (33%) мечтает о переходе на удалённую работу, чтобы иметь возможность трудиться из любой точки мира. Это желание оказалось одинаково популярным среди представителей обоих полов. При этом мужчины чаще женщин мечтают о кругосветных путешествиях (30% против 24%), тогда как представительницы прекрасного пола больше озабочены внешностью (23% женщин мечтают об идеальном теле без усилий против 18% мужчин).

Особый интерес представляют ответы на вопрос о том, как бы люди распорядились идеальным знанием английского. Почти половина респондентов (42%) заявили, что использовали бы этот навык для получения высокооплачиваемой работы. Только 8% рассматривают языковое совершенство как билет для эмиграции, а 3% надеются с его помощью найти вторую половинку за границей.

Стало известно, сколько россиян готовы вернуться к бывшему начальнику ради денег
Стало известно, сколько россиян готовы вернуться к бывшему начальнику ради денег

Ранее россияне ответили на вопрос, кому жить тяжелее — мужчинам или женщинам. Опрос показал, что большинство жителей нашей страны считают жизнь прекрасной половины более трудной.

Ольга Годуненко
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