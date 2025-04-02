Россияне ответили на вопрос, кому жить тяжелее — мужчинам или женщинам
Опрос: 47% россиян считают, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам
По данным опроса почти половина россиян (47%) считает, что быть женщиной сложнее, чем мужчиной. В то же время 24% респондентов полагают, что женская жизнь легче, а 29% уверены, что условия жизни для обоих полов примерно равны, передаёт результаты «Газета.ru».
Среди причин, по которым женщины сталкиваются с большими трудностями, 28% указывают на бремя беременности и родов, 23% — на сложности с трудоустройством и карьерным ростом, а 20% — на давление социальных ожиданий в отношении внешности и личной жизни. Также 15% респондентов считают, что женщины испытывают затруднения из-за домашних обязанностей и ухода за детьми, а 14% — из-за риска насилия со стороны мужчин.
В вопросе о том, кто должен помогать женщинам решать их проблемы, 31% указали на мужчин, 18% — на родственников, 14% — на государство, а 11% — на работодателей. Почти треть опрошенных (26%) считает, что женщины должны сами брать ответственность за свою жизнь.
Что касается преимуществ женщин, респонденты выделяют более долгую жизнь (24%), возможность материнства (21%), право не работать (20%), большую свободу в выражении эмоций (14%) и возможность самовыражения через внешний вид (9%). Остальные 12% выбрали вариант «другое».
60% участников опроса уверены, что женщины в России не сталкиваются с дискриминацией, тогда как 29% оценивают уровень дискриминации как средний и 11% — как высокий. Большинство (80%) выступает за равные права для женщин и мужчин во всех сферах жизни.
Ранее исследование выяснило, кому разрыв отношений даётся тяжелее. Треть (34%) людей испытывают ностальгию по душевной близости и откровенным беседам. Женщины проявляют большую стойкость в этом вопросе: лишь 16% из них скучают по отношениям, в то время как 27% считают себя независимыми. При этом женщины чаще верят в судьбу — 31% участниц опроса уверены, что любовь рано или поздно найдёт их.
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