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2 апреля, 14:10

Россияне ответили на вопрос, кому жить тяжелее — мужчинам или женщинам

Опрос: 47% россиян считают, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам

По данным опроса почти половина россиян (47%) считает, что быть женщиной сложнее, чем мужчиной. В то же время 24% респондентов полагают, что женская жизнь легче, а 29% уверены, что условия жизни для обоих полов примерно равны, передаёт результаты «Газета.ru».

Среди причин, по которым женщины сталкиваются с большими трудностями, 28% указывают на бремя беременности и родов, 23% — на сложности с трудоустройством и карьерным ростом, а 20% — на давление социальных ожиданий в отношении внешности и личной жизни. Также 15% респондентов считают, что женщины испытывают затруднения из-за домашних обязанностей и ухода за детьми, а 14% — из-за риска насилия со стороны мужчин.

В вопросе о том, кто должен помогать женщинам решать их проблемы, 31% указали на мужчин, 18% — на родственников, 14% — на государство, а 11% — на работодателей. Почти треть опрошенных (26%) считает, что женщины должны сами брать ответственность за свою жизнь.

Что касается преимуществ женщин, респонденты выделяют более долгую жизнь (24%), возможность материнства (21%), право не работать (20%), большую свободу в выражении эмоций (14%) и возможность самовыражения через внешний вид (9%). Остальные 12% выбрали вариант «другое».

60% участников опроса уверены, что женщины в России не сталкиваются с дискриминацией, тогда как 29% оценивают уровень дискриминации как средний и 11% — как высокий. Большинство (80%) выступает за равные права для женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Опрос показал, что женщины снимают обручальные кольца чаще мужчин
Опрос показал, что женщины снимают обручальные кольца чаще мужчин

Ранее исследование выяснило, кому разрыв отношений даётся тяжелее. Треть (34%) людей испытывают ностальгию по душевной близости и откровенным беседам. Женщины проявляют большую стойкость в этом вопросе: лишь 16% из них скучают по отношениям, в то время как 27% считают себя независимыми. При этом женщины чаще верят в судьбу — 31% участниц опроса уверены, что любовь рано или поздно найдёт их.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Александра Мышляева
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