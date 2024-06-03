Опрос показал, что женщины снимают обручальные кольца чаще мужчин

87% женщин признались, что время от времени снимают своё обручальное кольцо. В основном причины связаны с домашними делами (41%). В свою очередь среди мужчин 65% опрошенных рассказали, что иногда на время избавляются от кольца, поскольку этого требует профессия (26%) и без него удобнее заниматься спортом (13%). Также попадались респонденты, которые снимали украшение из-за боязни испортить его, при прохождении МРТ и при отёке пальцев.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что само ношение обручального кольца уже говорит о любви и верности, отмечается в исследовании аналитического центра Sokolov, с которым ознакомилась "Газета.ru". Однако 76% участников опроса не согласились с этим утверждением. При этом респонденты от 36 до 45 лет больше остальных верят в связь между верностью партнёру и наличием соответствующего колечка на пальце.

По данным опроса, 4 из 10 человек совсем не снимают свои обручальные кольца. Каждый десятый объяснил, что перестал носить кольцо из-за того, что оно перестало налезать на палец. 21% респондентов сослались на неудобство в ежедневном использовании, и 15% указали на развод как на причину, по которой они не надевают это украшение.

С помолвочным кольцом после свадьбы не смогли расстаться 33% российских женщин, 18% из которых носят его на одном пальце с обручальным. Вместе с тем 42% девушек, у которых его не было, не носят и обручальное.

Участников также спросили, верят ли они в примету о том, что в случае утери обручального кольца семья будет обречена на ссоры и непонимание в отношениях или на развод. Лишь один из восьми человек заявил, что верит в это утверждение, большую часть из них составили россияне в возрасте 36–45 лет.

Примечательно, что среди женщин 14% отметили, что потеря обручального кольца действительно сулит отношениям большие неприятности. С этим согласился каждый десятый мужчина (10%). Тем не менее среди россиян, которые хотя бы однажды теряли кольцо, 97% сохранили свой брак. Участники опроса отмечали, что их огорчило бы, если бы вторая половинка потеряла символ их любви вне контекста о приметах.