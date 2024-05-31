Россияне рассказали, по каким детским занятиям скучают больше всего
Опрос: 42% взрослых россиян ностальгируют по дворовым играм
Почти половина (42%) взрослых россиян ностальгируют по дворовым играм. Об этом в преддверии Дня защиты детей пишет RT со ссылкой на соответствующее исследование.
Также россияне (20%) сильно скучают по марафону просмотра мультфильмов целый день. Вместе с тем 16% опрошенных признались, что ностальгируют по школе, а 12% — по катаниям с горки зимой.
Аналитики выяснили, что треть респондентов регулярно пересматривают любимые мультфильмы детства. Россияне больше всего хотели бы подружиться с Винни Пухом, Карлсоном, Волком и Зайцем из "Ну, погоди!".
"При этом жизненным мудростям пользователи Сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошёл в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Стёпу, а 13% — рассудительного крокодила Гену", — говорится в результатах исследования медиахолдинга Rambler&Co и "Союзмультфильма".
В опросе поучаствовали 9,7 тысячи интернет-пользователей. В их числе — 59% мужчин и 41% женщин.
Ранее россиянам рассказали, почему любимый многими десерт детства опасен для здоровья. Его регулярное употребление может привести к развитию диабета, ожирения и даже раковых опухолей.
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