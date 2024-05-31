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Регион
31 мая, 14:33

Россияне рассказали, по каким детским занятиям скучают больше всего

Опрос: 42% взрослых россиян ностальгируют по дворовым играм

Почти половина (42%) взрослых россиян ностальгируют по дворовым играм. Об этом в преддверии Дня защиты детей пишет RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Также россияне (20%) сильно скучают по марафону просмотра мультфильмов целый день. Вместе с тем 16% опрошенных признались, что ностальгируют по школе, а 12% — по катаниям с горки зимой.

Аналитики выяснили, что треть респондентов регулярно пересматривают любимые мультфильмы детства. Россияне больше всего хотели бы подружиться с Винни Пухом, Карлсоном, Волком и Зайцем из "Ну, погоди!".

"При этом жизненным мудростям пользователи Сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошёл в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Стёпу, а 13% — рассудительного крокодила Гену", — говорится в результатах исследования медиахолдинга Rambler&Co и "Союзмультфильма".

В опросе поучаствовали 9,7 тысячи интернет-пользователей. В их числе — 59% мужчин и 41% женщин.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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