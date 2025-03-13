Исследование выяснило, кому разрыв отношений даётся тяжелее

В России большинству непросто даётся разрыв отношений с возлюбленной: треть (34%) скучают по душевной близости и откровенным разговором. Женщины в этом плане более стойкие: из них только 16% тоскуют по отношениям, а 27% считают себя самодостаточными, говорят результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».

«Человек — социальное существо, и длительное одиночество может привести к эмоциональному истощению. Когда мы не получаем эмоциональной поддержки, обратной связи и тепла от близких, это может снижать уровень уверенности в себе и вызывать ощущение ненужности. Кроме того, отсутствие живого общения лишает нас важной информации о социальных нормах, тенденциях и даже эмоциональных реакциях окружающих, что влияет на нашу адаптацию в обществе», — отметила психолог Валентина Иванова.

При этом женщины чаще верят в судьбу и 31% участниц опроса убеждены, что рано или поздно любовь сама постучится в их дверь. А мужчины в большей степени склонны брать ситуацию в свои руки — 17% после расставания активно ищут новых отношений. В целом погоня за новыми знакомствами после разрыва с предыдущим партнёрам свойственна обоим полам: так делают 41% женщин и 34% мужчин. Другие, напротив, стараются устроить себе детокс: 13% опрошенных представительниц прекрасного пола и 19% — сильного.

При этом после расставания 38% мужчин и 37% женщин посвящают себя давним мечтам и хобби. Разница в том, что у первой категории это в 30% карьера, а у второй — саморазвитие (22%) и забота о здоровье (23%). Многие привыкают жить без пары и начинают ценить одиночество — среди женщин таких 44%, а среди мужчин — 28%. Одним из главных преимуществ становится отсутствие драм и обязательств, так думают 36% мужчин и 46% женщин. А что касается финансовой свободы, её больше ценит сильный пол (25%), тогда как представительницы прекрасного пола реже смотрят на ситуацию под таким углом — 12%.

Большая часть респондентов не отчаивается найти пару в будущем: 71% женщин и 56% мужчин готовы к новым отношениям с подходящим кандидатом, но последние активнее ищут партнёра — 34% против 18% у дам. Больше половины опрошенных доверяют социальным сетям и сервисам знакомств — 58% мужчин и 52% женщин.