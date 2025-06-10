Более 90 млн человек путешествовали по России за год

В 2024 году количество туристических поездок по России превысило 90 миллионов, сообщил Председатель Правительства страны Михаил Мишустин в своём приветствии участникам V Международного туристического форума «Путешествуй!». Он отметил, что интерес к стране вырос и у иностранных туристов, которых не остановило никакое санкционное давление.

«Спрос на путешествия по России ежегодно растёт. Количество поездок только за прошлый год превысило 90 млн», — рассказал премьер и напомнил, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 140 миллионов, а доля туризма в ВВП достигнуть 5%.

Мишустин добавил, что сегодня развитие внутреннего туризма является одни из приоритетов долгосрочной стратегии России. При этом для многих граждан подобные поездки вообще стали важной частью ежегодного отпуска или школьных каникул детей.

Иностранные туристы также стали важной деталью больших путешествий по России. К нам смогли и захотели приехать уже более девяти миллионов зарубежных гостей, несмотря на санкции.