Названы самые популярные направления внутреннего туризма в России

В преддверии майских праздников 2025 года, которые продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, россияне активно планируют свои поездки, демонстрируя новые предпочтения в туризме. Как отмечает Артур Большаков, PR-директор сервиса «Яндекс Путешествия», главным трендом этого сезона стал осознанный выбор комфортного отдыха с акцентом на качественное размещение.

Раннее бронирование набирает популярность: туристы стремятся заранее обеспечить себе лучшие варианты проживания, воспользоваться специальными предложениями и тщательно спланировать маршрут. Особый интерес вызывают гостиницы и базы отдыха, несмотря на заметную разницу в стоимости. Средняя цена за ночь в отелях достигла 8770 рублей, а на базах отдыха — 11585 рублей, что свидетельствует о готовности россиян вкладываться в удобство и сервис.

Среди популярных направлений традиционно лидируют Санкт-Петербург (8100 рублей за ночь), Москва (7300 рублей) и Казань (9880 рублей). При этом в этом году в топ вошли Калининград и Нижний Новгород, причем Калининградская область стала рекордсменом по заблаговременному бронированию — туристы планируют поездки туда в среднем за 90 дней.

«Особенность сезона этого года — укрепление позиций в топах Калининграда и Нижнего Новгорода. Интересно, что Калининградская область стала лидером по предварительному планированию поездок, с самым большим средним горизонтом бронирования среди всех регионов — 90 дней», — рассказал эксперт в разговоре с радио Sputnik.

Для экономных путешественников наиболее привлекательными вариантами стали Махачкала (5415 рублей), Новосибирск (5455 рублей) и Рыбинск (5570 рублей). По словам эксперта, такой разброс цен и направлений отражает разнообразие запросов россиян: одни ищут премиальный отдых, другие — доступные, но не менее интересные маршруты.