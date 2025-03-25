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Регион
25 марта, 15:53

Внутреннему туризму в России предрекли большой рост

Эксперт Сивец: В ближайшие годы турпоток в регионы России вырастет на 8–17%

Всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в путешествиях по регионам России. По прогнозам, в ближайшие годы туристический поток в регионы вырастет на 8–17%. Об этом заявил член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Игорь Сивец. Рост турпотока связывают с успешными акциями раннего бронирования на летний и зимний сезоны, а также с развитием автотуризма и активного отдыха.

«Одной из главных задач для регионов сейчас является развитие туристической инфраструктуры: отелей, ресторанов, достопримечательностей и других объектов. После отмены постановления № 141, которое субсидировало строительство новых отелей, необходимо искать альтернативные меры поддержки. Это важно для выполнения поручения президента о создании 400 тысяч новых номеров к 2030 году», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Эксперты также обращают внимание на то, что туристические продукты должны соответствовать ожиданиям туристов и быть современными. Среди наиболее перспективных видов туризма в 2025 году: гастрономический, промышленный, автомобильный, деловой и событийный туризм, а также отдых на природе, экотуризм, круизы и яхтинг. Кроме того, всё больше россиян едут на Алтай, Камчатку, Северный Кавказ и в Мурманск, где природное разнообразие нашей страны радует глаз круглый год.

Названы самые выгодные места для «зубного» туризма
Названы самые выгодные места для «зубного» туризма

Ранее стало известно, что россияне активно принялись скупать путёвки в Крым на период майских праздников. Как рассказал министр курортов и туризма республики, на начало мая 40% мест в крымских отелях уже забронированы. Также высок спрос на летние месяцы — количество брони варьируется от 30% до 50%,

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Shutterstock / FOTODOM / Serg Zastavkin

Юрий Лысенко
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