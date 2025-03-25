Внутреннему туризму в России предрекли большой рост

Всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в путешествиях по регионам России. По прогнозам, в ближайшие годы туристический поток в регионы вырастет на 8–17%. Об этом заявил член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Игорь Сивец. Рост турпотока связывают с успешными акциями раннего бронирования на летний и зимний сезоны, а также с развитием автотуризма и активного отдыха.

«Одной из главных задач для регионов сейчас является развитие туристической инфраструктуры: отелей, ресторанов, достопримечательностей и других объектов. После отмены постановления № 141, которое субсидировало строительство новых отелей, необходимо искать альтернативные меры поддержки. Это важно для выполнения поручения президента о создании 400 тысяч новых номеров к 2030 году», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Эксперты также обращают внимание на то, что туристические продукты должны соответствовать ожиданиям туристов и быть современными. Среди наиболее перспективных видов туризма в 2025 году: гастрономический, промышленный, автомобильный, деловой и событийный туризм, а также отдых на природе, экотуризм, круизы и яхтинг. Кроме того, всё больше россиян едут на Алтай, Камчатку, Северный Кавказ и в Мурманск, где природное разнообразие нашей страны радует глаз круглый год.