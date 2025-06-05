Выходные на колёсах: Россиянам подкинули несколько идей для коротких путешествий
Турменеджер Ансталь: На праздниках в июне можно посетить Тверь, Ржев и Волгоград
Калязинская колокольня в Тверской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Detyukov Sergey
Четыре выходных в честь Дня России — отличный повод сменить обстановку. Городов в нашей стране очень много, поэтому выбор действительно большой. В беседе с 360.ru руководитель турагентства Наталия Ансталь рассказала о самых привлекательных направлениях для небольшой туристической поездки по РФ.
Тверь
Близость к Москве делает Тверскую область идеальным вариантом для автопутешествия. Здесь можно посетить оленью ферму, попробовать местные экопродукты, посмотреть на знаменитый конаковский фаянс. Сам город Тверь порадует необычной архитектурой и атмосферными прогулками по центральным улицам. Вечером стоит заглянуть в ресторан с видом на Волгу.
Ржев
Менее очевидное, но не менее значимое направление — Ржев. Главная достопримечательность — мемориал Советскому солдату, который производит сильное впечатление, — по истине эпохальное сооружение. В городе также есть Аллея Героев, Стена памяти и мемориальный парк. Если музеи будут открыты, эксперт советует посетить избу-музей Сталина и краеведческий музей. Для ужина подойдут местные кафе с грузинской или европейской кухней.
Волгоград
Любителям истории стоит отправиться в Волгоград хотя бы на один день. Здесь обязательно посетите Мамаев курган и памятник «Родина-мать», который в представлении не нуждается. Прогуляйтесь по набережной, посмотрите на катер-ветеран «Гаситель», полюбуйтесь Волгой и отправьтесь на речную прогулку. Для семейных прогулок подойдёт центральный городской парк, а в местных ресторанах попробуйте фирменную уху или судака по-казацки.
Кстати, российская столица тоже пользуется популярностью среди иностранных туристов. В мае их количество выросло сразу на 39%. Чаще всего в Москву приезжают граждане из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними следуют гости из Турции и Казахстана.