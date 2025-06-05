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Регион
5 июня, 08:53

Автотуризм на подъёме: Россияне стали в пять раз чаще ездить в Китай на машине

Количество автомобильных трансферов из Москвы в Китай возросло в 5,6 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImYanis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImYanis

Интерес россиян к автомобильным поездкам вырос за год на 20%. Особенно заметен спрос на трансферы в азиатском направлении — заказы на поездки в Китай увеличились на 84%, а среди жителей Москвы этот показатель и вовсе подскочил на 462%, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Китай стал самым востребованным зарубежным маршрутом для москвичей, которые всё чаще выбирают путешествия на колесах до Поднебесной. В целом по стране трансферы в Азию показывают рекордную динамику. Однако россияне не забывают и о родных просторах. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Крым (перевозки до Ялты выросли на 129%), Горный Алтай (+100%) и Сочи (+64%).

Москва также вошла в топ городов, куда стремятся автотуристы из других регионов. Число заказов трансферов в столицу из Калининграда, Санкт-Петербурга и Омска увеличилось на 31%.

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Кстати, Москву тоже стали чаще посещать иностранные туристы. Чаще всего в российскую столицу приезжают граждане ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними в списке следуют гости из Турции и Казахстана. Больше всего их привлекают Никольская улица, Лубянка и, конечно, Кремль.

Владимир Озеров
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