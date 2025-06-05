Автотуризм на подъёме: Россияне стали в пять раз чаще ездить в Китай на машине
Количество автомобильных трансферов из Москвы в Китай возросло в 5,6 раза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImYanis
Интерес россиян к автомобильным поездкам вырос за год на 20%. Особенно заметен спрос на трансферы в азиатском направлении — заказы на поездки в Китай увеличились на 84%, а среди жителей Москвы этот показатель и вовсе подскочил на 462%, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Китай стал самым востребованным зарубежным маршрутом для москвичей, которые всё чаще выбирают путешествия на колесах до Поднебесной. В целом по стране трансферы в Азию показывают рекордную динамику. Однако россияне не забывают и о родных просторах. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Крым (перевозки до Ялты выросли на 129%), Горный Алтай (+100%) и Сочи (+64%).
Москва также вошла в топ городов, куда стремятся автотуристы из других регионов. Число заказов трансферов в столицу из Калининграда, Санкт-Петербурга и Омска увеличилось на 31%.
Кстати, Москву тоже стали чаще посещать иностранные туристы. Чаще всего в российскую столицу приезжают граждане ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними в списке следуют гости из Турции и Казахстана. Больше всего их привлекают Никольская улица, Лубянка и, конечно, Кремль.