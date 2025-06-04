Восемь туристов из Тайваня попали в рабство, отправившись за деньгами в Таиланд

В октябре 2024 года восемь тайваньских туристов отправились в Таиланд в поисках лёгкого заработка. Но вместо этого они попали в рабство. Об этом инциденте стало известно лишь сейчас, сообщает азиатское издание Bcbay.com.

Туристы согласились на поездку в расчёте на высокооплачиваемую работу. Однако в Бангкоке у них забрали паспорта и телефоны, после чего группу переправили в Мьянму. Трём женщинам возрастом от 50 до 60 лет удалось выбраться. Они заплатили выкуп в 300 тысяч новотайваньских долларов (около 793 тысяч рублей) за свою свободу. Одна из них с фамилией Шен рассказала, что бандиты удерживали заложников около трёх месяцев, кормили лишь раз в день белым рисом.

«Один мужчина украл мобильный телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но бандиты поймали его и жестоко избили», — сообщила Шен.

Освобождённая женщина также отметила, что пятерых молодых людей быстро перевезли в другое место, их судьба неизвестна.

При этом 4 июня Тайбэйское экономическое и культурное бюро (TECO) опровергло слухи о похищении тайваньцев для работы. TECO указало, что злоумышленники могут использовать Таиланд как промежуточную точку для отправки людей в Мьянму, Лаос или Камбоджу, где их заставляют работать в мошеннических колл-центрах.