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30 мая, 15:07

«Обнял — и всё пошло не так»: Турист попытался сделать селфи с тигром и чуть не стал обедом

В Таиланде тигр напал на туриста, который хотел сделать с ним селфи

Фото нападения тигра на туриста на Пхукете в Таиланде. Фото Х / Atulkrishan

Фото нападения тигра на туриста на Пхукете в Таиланде. Фото Х / Atulkrishan

В Таиланде на Пхукете произошёл инцидент с тигром. Мужчина присел рядом с хищником и стал гладить его по спине, после чего обнял для фото. В этот момент полосатый внезапно набросился на него. Об этом сообщил один из пользователей Х.

Видео нападения тигра на туриста на Пхукете в Таиланде. Видео Х / Atulkrishan

На кадрах видно, как турист падает и кричит от страха, а тренер бросается на помощь, пытаясь оттащить разъярённого зверя. К счастью, мужчина отделался лёгкими травмами.

«Этот мужчина постоянно гладил тигра около вышеупомянутой области тела (спине. — Прим. Life.ru.), что, должно быть, расстроило тигра. Последней каплей стало то, что мужчина взял его в руки для фото», — отметил пользователь.

В Сети осудили опасный тренд с фотосессиями с дикими животными, подчеркнув, что даже дрессированные тигры остаются непредсказуемыми.

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Ранее в Челябинской области ребёнок пострадал от укуса гадюки, когда попытался снять её на видео возле магазина. Змея грелась на асфальте, и школьник решил поиграть в «блогера». Однако рептилия среагировала мгновенно и укусила мальчика за палец. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь.

Милена Скрипальщикова
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