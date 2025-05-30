«Обнял — и всё пошло не так»: Турист попытался сделать селфи с тигром и чуть не стал обедом

В Таиланде на Пхукете произошёл инцидент с тигром. Мужчина присел рядом с хищником и стал гладить его по спине, после чего обнял для фото. В этот момент полосатый внезапно набросился на него. Об этом сообщил один из пользователей Х.

Видео нападения тигра на туриста на Пхукете в Таиланде. Видео Х / Atulkrishan

На кадрах видно, как турист падает и кричит от страха, а тренер бросается на помощь, пытаясь оттащить разъярённого зверя. К счастью, мужчина отделался лёгкими травмами.

«Этот мужчина постоянно гладил тигра около вышеупомянутой области тела (спине. — Прим. Life.ru.), что, должно быть, расстроило тигра. Последней каплей стало то, что мужчина взял его в руки для фото», — отметил пользователь.

В Сети осудили опасный тренд с фотосессиями с дикими животными, подчеркнув, что даже дрессированные тигры остаются непредсказуемыми.