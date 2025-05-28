Ядовитый урок: Юный «Челябинский Геракл» чуть не погиб после селфи с гадюкой
В челябинском Уфалее мальчик пострадал от укуса змеи, когда пытался её заснять
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Kash
В Нижнем Уфалее Челябинской области рядом с магазином любопытный ребёнок захотел заснять на видео появившуюся в окрестностях змею. Это закончилось тем, что ядовитая гадюка вцепилась в юного «блогера». Об этом во «ВКонтакте» сообщает Администрация Верхнеуфалейского городского округа.
Мальчик пытался заснять змею. Видео © VK / Верхний Уфалей
На проезжей части была замечена гадюка, греющаяся на солнце. Ребёнок, заинтригованный находкой, приблизился к ней и решил снять на телефон. Змея отреагировала молниеносно, вонзив зубы в палец «Челябинского Геракла». Пострадавшему мальчку немедленно потребовалась медицинская помощь.
Этот случай — не просто единичное происшествие, а важное предупреждение для всех. Конец мая и начало июня – период повышенной активности змей. Они выползают на прогретые участки: пешеходные дорожки, обочины, придомовые территории и даже детские площадки. В это время змеи могут быть особенно агрессивными, особенно если их потревожить. Важно помнить: никогда не приближайтесь к диким животным и не пытайтесь их спровоцировать. Наблюдайте издалека.
Ранее педиатр рассказала, как обезопасить любопытных детей от внезапных нападений змей при прогулке в лесу. Она отметила, что такие пресмыкающиеся никогда не будут атаковать первыми, но если им покажется, что им что-то угрожает, — ждите беды.