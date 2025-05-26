В Пуэрто-Рико пятиметровая змея проглотила домашнюю собаку

Житель Наранхито в Пуэрто-Рико Хосе Гонго Моралес обнаружил свою немецкую овчарку в желудке пятиметровой змеи. Об этом мужчина рассказал в своих социальных сетях, опубликовав соответсвующее видео.

Змея. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gongo_fishing_pr

Моралес заметил исчезновение питомца возле дома и вскоре обнаружил, что собака была проглочена змеёй. Вместе с друзьями он поймал рептилию и вскрыл её брюхо. К моменту извлечения, щенок уже не подавал признаков жизни.

Длина змеи составила около пяти метров. По словам мужчины, это уже второй подобный случай в Наранхито за последнюю неделю.