В Пуэрто-Рико пятиметровая змея проглотила домашнюю собаку
Житель Наранхито в Пуэрто-Рико Хосе Гонго Моралес обнаружил свою немецкую овчарку в желудке пятиметровой змеи. Об этом мужчина рассказал в своих социальных сетях, опубликовав соответсвующее видео.
Змея. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gongo_fishing_pr
Моралес заметил исчезновение питомца возле дома и вскоре обнаружил, что собака была проглочена змеёй. Вместе с друзьями он поймал рептилию и вскрыл её брюхо. К моменту извлечения, щенок уже не подавал признаков жизни.
Длина змеи составила около пяти метров. По словам мужчины, это уже второй подобный случай в Наранхито за последнюю неделю.
Ранее российские туристы на Бали столкнулись с участившимися случаями нападения ядовитых змей. В одном из инцидентов жительницу Москвы укусила змея на территории пятизвёздочного отеля, где ей не оказали своевременную помощь. Другой турист из Саратова пострадал от укуса куфии. Ему пришлось самостоятельно приобретать антигистаминные препараты из-за медленной работы страховой компании.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gongo_fishing_pr