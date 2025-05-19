Родителям объяснили, как обезопасить ребёнка от укуса змеи

Для прогулок в лесу детей следует одевать в плотную одежду и обувь из кожи или резины. Такая экипировка поможет уберечь ребёнка от укуса гадюк, сообщила главный детский врач Подмосковья Нисо Одинаева.

«Важно объяснить ребёнку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издаёт угрожающее шипение и только потом совершает бросок», — сообщила эксперт в беседе с «Радио 1».

Врач отметила, что помимо правильной одежды для похода в лес, ребёнку важно объяснить необходимость внимательно смотреть под ноги – это поможет избежать встречи со змеёй. Кроме того, Одинаева рекомендовала не пытаться отпугнуть змею, поскольку такие действия могут спровоцировать её на нападение.