Опубликованы фото и видео из Приморья, где тигр растерзал депутата
Тигр растерзал человека в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash
Появились первые фотографии с места, где тигр напал на депутата в Приморском крае. Хищник оторвaл ему руку. Кадры публикует телеграм-канал Amur Mash.
Тигр растерзал человека в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash
По предварительным данным, тигр напал на 55-летнего Андрея, который был избран в думу Измайлихинского сельского поселения в 2020 году. Он работал в «Приморском лесничестве».
Зверь атаковал мужчин во время выполнения служебных обязанностей — они проводили инспекцию лесного массива в 20 километрах от села Глубинное. Тело было обнаружено в глубине леса. У него были серьёзные травмы головы и верхних конечностей. Специалисты в настоящее время продолжают поиски хищника.
Напомним, ранее Life.ru уже писал, что в Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз человека. Трагический инцидент случился 11 марта, когда два человека работали в удалённой части леса. Тигр неожиданно напал на одного из мужчин сзади. Причины его агрессивного поведения пока не установлены.