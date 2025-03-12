Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 09:16

Опубликованы фото и видео из Приморья, где тигр растерзал депутата

Тигр растерзал человека в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Тигр растерзал человека в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Появились первые фотографии с места, где тигр напал на депутата в Приморском крае. Хищник оторвaл ему руку. Кадры публикует телеграм-канал Amur Mash.

Тигр растерзал человека в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

По предварительным данным, тигр напал на 55-летнего Андрея, который был избран в думу Измайлихинского сельского поселения в 2020 году. Он работал в «Приморском лесничестве».

Зверь атаковал мужчин во время выполнения служебных обязанностей — они проводили инспекцию лесного массива в 20 километрах от села Глубинное. Тело было обнаружено в глубине леса. У него были серьёзные травмы головы и верхних конечностей. Специалисты в настоящее время продолжают поиски хищника.

«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье
«Не подбросите?» Три тигра у дороги – уникальное видео сняли в Приморье

Напомним, ранее Life.ru уже писал, что в Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз человека. Трагический инцидент случился 11 марта, когда два человека работали в удалённой части леса. Тигр неожиданно напал на одного из мужчин сзади. Причины его агрессивного поведения пока не установлены.

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar