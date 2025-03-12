Опубликованы фото и видео из Приморья, где тигр растерзал депутата

Появились первые фотографии с места, где тигр напал на депутата в Приморском крае. Хищник оторвaл ему руку. Кадры публикует телеграм-канал Amur Mash.

Тигр растерзал человека в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

По предварительным данным, тигр напал на 55-летнего Андрея, который был избран в думу Измайлихинского сельского поселения в 2020 году. Он работал в «Приморском лесничестве».

Зверь атаковал мужчин во время выполнения служебных обязанностей — они проводили инспекцию лесного массива в 20 километрах от села Глубинное. Тело было обнаружено в глубине леса. У него были серьёзные травмы головы и верхних конечностей. Специалисты в настоящее время продолжают поиски хищника.