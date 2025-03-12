В Приморском крае ищут амурского тигра, который насмерть загрыз лесничего

Тигр напал на участкового лесничего в Красноармейском районе Приморского края, нанеся ему смертельные раны. Трагедия произошла 11 марта, когда лесничий и его помощник находились в лесу далеко от населённых пунктов. Хищник подкрался сзади и атаковал одного из мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. В настоящее время специалисты начали поиски тигра. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и краевого министерства.

Причины нападения хищника пока остаются неизвестными. Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей и работников лесного хозяйства принимаются.