Охотнадзор поймал тигра, который нападал на лошадей в Приморье

Специалисты из Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» в Приморье поймали амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Этот самец регулярно нападал на лошадей на ферме в поселке Тихий в Надеждинском районе. Информацию подтвердили в краевом министерстве природных ресурсов.

Специалисты использовали дротик с транквилизатором для безопасного усыпления и отлова тигра, минимизировав при этом стресс для животного.

«Совместная команда охотников и сотрудников «Земли Леопарда» ночью 27 февраля отследила и изъяла тигра», — сообщили в ведомстве.

Пойманный амурский тигр, который нападал на лошадей. Видео © Telegram/Минприроды Приморского края

Хищник не получил видимых повреждений, уточнили в Охотнадзоре. В Национальном парке добавили, что полосатика доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр Тигр») для осмотра. Хищника либо вернут в дикую природу на большом расстоянии от населённых пунктов, либо оставят на реабилитации.