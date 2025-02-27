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27 февраля, 02:02

Охотнадзор поймал тигра, который нападал на лошадей в Приморье

Пойманный амурский тигр, который нападал на лошадей. Обложка © Telegram/Минприроды Приморского края

Пойманный амурский тигр, который нападал на лошадей. Обложка © Telegram/Минприроды Приморского края

Специалисты из Охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» в Приморье поймали амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Этот самец регулярно нападал на лошадей на ферме в поселке Тихий в Надеждинском районе. Информацию подтвердили в краевом министерстве природных ресурсов.

Специалисты использовали дротик с транквилизатором для безопасного усыпления и отлова тигра, минимизировав при этом стресс для животного.

«Совместная команда охотников и сотрудников «Земли Леопарда» ночью 27 февраля отследила и изъяла тигра»,сообщили в ведомстве.

Пойманный амурский тигр, который нападал на лошадей. Видео © Telegram/Минприроды Приморского края

Хищник не получил видимых повреждений, уточнили в Охотнадзоре. В Национальном парке добавили, что полосатика доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр Тигр») для осмотра. Хищника либо вернут в дикую природу на большом расстоянии от населённых пунктов, либо оставят на реабилитации.

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Ранее очевидцы засняли трёх тигров на видео на трассе Пластун — Терней в Приморском крае. Животные встретили людей с явным спокойствием.

Лия Мурадьян
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