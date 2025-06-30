Российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына
Любимова: Российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына
Концерт российских артистов в Пхеньяне. Обложка © Telegram / Ольга Любимова
В рамках рабочего визита в КНДР российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой посетила концерт, организованный на сцене Восточно-Пхеньянского большого театра. В мероприятии также приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Северной Кореи Сын Чжон Гю и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщила глава Минкульта в своём телеграм-канале.
На сцене блистали Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Хор Пятницкого удивил публику исполнением двух песен на корейском языке, а в ответ артисты из КНДР представили премьеры трёх композиций, воспевающих героев СВО.
«Специальным номером программы стал наш подарок — песня для лидера Кореи (Ким Чен Ына. — Прим. Life.ru). Его автор – Заслуженный работник культуры России Владимир Малышев», — уточнила Любимова.
Она отметила, что такие выступления позволяют ощутить историческую и духовную близость между народами России и Кореи.
Ранее власти Приморского края сообщили о начале работы уникального туристического маршрута в Северную Корею. Первая группа туристов отправится 7 июля на курорт Вонсан, который находится на берегу живописного залива Йонхынман. В программу поездки войдут как пляжный отдых, так и экскурсии в Пхеньяне.