Российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына

В рамках рабочего визита в КНДР российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой посетила концерт, организованный на сцене Восточно-Пхеньянского большого театра. В мероприятии также приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Северной Кореи Сын Чжон Гю и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщила глава Минкульта в своём телеграм-канале.







На сцене блистали Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Хор Пятницкого удивил публику исполнением двух песен на корейском языке, а в ответ артисты из КНДР представили премьеры трёх композиций, воспевающих героев СВО.

«Специальным номером программы стал наш подарок — песня для лидера Кореи (Ким Чен Ына. — Прим. Life.ru). Его автор – Заслуженный работник культуры России Владимир Малышев», — уточнила Любимова.

Она отметила, что такие выступления позволяют ощутить историческую и духовную близость между народами России и Кореи.