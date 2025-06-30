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30 июня, 11:50

Российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына

Любимова: Российские артисты выступили в Пхеньяне с песней для Ким Чен Ына

Концерт российских артистов в Пхеньяне. Обложка © Telegram / Ольга Любимова

Концерт российских артистов в Пхеньяне. Обложка © Telegram / Ольга Любимова

В рамках рабочего визита в КНДР российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой посетила концерт, организованный на сцене Восточно-Пхеньянского большого театра. В мероприятии также приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Северной Кореи Сын Чжон Гю и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, сообщила глава Минкульта в своём телеграм-канале.

  • Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова
    Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова
  • Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова
    Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова
  • Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова
    Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова

Концерт российских артистов в Пхеньяне. Фото © Telegram / Ольга Любимова

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На сцене блистали Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Хор Пятницкого удивил публику исполнением двух песен на корейском языке, а в ответ артисты из КНДР представили премьеры трёх композиций, воспевающих героев СВО.

«Специальным номером программы стал наш подарок — песня для лидера Кореи (Ким Чен Ына. — Прим. Life.ru). Его автор – Заслуженный работник культуры России Владимир Малышев», — уточнила Любимова.

Она отметила, что такие выступления позволяют ощутить историческую и духовную близость между народами России и Кореи.

Выставки, мастер-классы и лекции: Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры
Выставки, мастер-классы и лекции: Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры

Ранее власти Приморского края сообщили о начале работы уникального туристического маршрута в Северную Корею. Первая группа туристов отправится 7 июля на курорт Вонсан, который находится на берегу живописного залива Йонхынман. В программу поездки войдут как пляжный отдых, так и экскурсии в Пхеньяне.

Мария Любицкая
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