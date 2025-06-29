Выставки, мастер-классы и лекции: Россия и КНДР подписали план сотрудничества в сфере культуры

Министерства культуры России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы. Документ включает в себя реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнёрства. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём телеграм-канале.

«Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдёт на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года», — рассказала Любимова.

В ответ на это российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвящённых богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры многонационального народа России. В программе запланированы выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца «Гжель», а также фотовыставка «Россия», мастер-классы и просветительские лекции.