Власти Приморского края объявили об открытии уникального тура в КНДР

Власти Приморского края объявили о запуске уникального туристического маршрута в КНДР. Первая группа туристов отправится 7 июля на курорт Вонсан, расположенный на побережье живописного залива Йонхынман. Поездка будет включать как пляжный отдых, так и экскурсионную программу в Пхеньяне. Первое время рейсы будут отправляться только из Владивостока.

«Естественно, туристы, которые хотят посетить как можно больше стран, и, в том числе, редких стран, они выбирают экскурсионные маршруты в КНДР. У каждой страны своя аудитория», — узнал «Постньюс» у вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

Тур станет первым шагом в возобновлении туристического обмена между Россией и КНДР после длительного перерыва. Организаторы подчёркивают, что все участники поездки будут находиться под постоянным сопровождением и должны строго соблюдать правила поведения, установленные принимающей стороной.