Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте

Неприятный сюрприз подготовили для россиян в Египте. Мобильные телефоны туристов массово отключаются от местных операторов. Многим это грозит полной потерей связи и Интернета, а некоторым приходится раскошеливаться на 10-20 тысяч рублей, чтобы восстановить работоспособность гаджетов.

Причина «бесчинства» кроется в новом законе египетских властей, который был принят в апреле этого года. Согласно ему, все смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут деактивированы в местных сотовых сетях через 90 дней. Это правило касается и устройств, ввезённых путешественниками. Избежать отключения можно, внеся пошлину в размере 38% от стоимости смартфона. В противном случае, турист остаётся без возможности пользоваться мобильной связью. Для граждан России предусмотрена небольшая льгота — один мобильный телефон можно ввезти без уплаты налога. Однако за каждый следующий аппарат придётся заплатить весьма ощутимый сбор.

Предупреждение в аэропорту Египта. Фото © SHOT

Как выяснил SHOT, под удар новых египетских правил попадают россияне, которые уже не в первый раз за год посещают страну и пользуются местными SIM-картами. Именно у них истекают те самые 90 дней, отведённые на регистрацию телефона. Многие туристы, не зная об этой процедуре, внезапно оказываются без связи — и, что удивительно, даже без доступа к Wi-Fi.

Те, кто привозит несколько телефонов, вынуждены платить налог на границе — этого требуют местные таможенники. Например, за новенький Samsung Galaxy S24 Ultra придётся выложить $250. А владельцы двухсимочных аппаратов сообщают, что один из слотов блокируется мгновенно, если пошлина не внесена.

Но самое неожиданное, что даже приехавшие на отдых буквально на пару дней столкнулись с этой напастью. Одна из туристок рассказала, как её смартфон «окирпичился» всего через три дня после прилёта.