Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте
SHOT: Телефоны россиян отключаются от сети из-за введения пошлин в Египте
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Неприятный сюрприз подготовили для россиян в Египте. Мобильные телефоны туристов массово отключаются от местных операторов. Многим это грозит полной потерей связи и Интернета, а некоторым приходится раскошеливаться на 10-20 тысяч рублей, чтобы восстановить работоспособность гаджетов.
Причина «бесчинства» кроется в новом законе египетских властей, который был принят в апреле этого года. Согласно ему, все смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут деактивированы в местных сотовых сетях через 90 дней. Это правило касается и устройств, ввезённых путешественниками. Избежать отключения можно, внеся пошлину в размере 38% от стоимости смартфона. В противном случае, турист остаётся без возможности пользоваться мобильной связью. Для граждан России предусмотрена небольшая льгота — один мобильный телефон можно ввезти без уплаты налога. Однако за каждый следующий аппарат придётся заплатить весьма ощутимый сбор.
Предупреждение в аэропорту Египта. Фото © SHOT
Как выяснил SHOT, под удар новых египетских правил попадают россияне, которые уже не в первый раз за год посещают страну и пользуются местными SIM-картами. Именно у них истекают те самые 90 дней, отведённые на регистрацию телефона. Многие туристы, не зная об этой процедуре, внезапно оказываются без связи — и, что удивительно, даже без доступа к Wi-Fi.
Те, кто привозит несколько телефонов, вынуждены платить налог на границе — этого требуют местные таможенники. Например, за новенький Samsung Galaxy S24 Ultra придётся выложить $250. А владельцы двухсимочных аппаратов сообщают, что один из слотов блокируется мгновенно, если пошлина не внесена.
Но самое неожиданное, что даже приехавшие на отдых буквально на пару дней столкнулись с этой напастью. Одна из туристок рассказала, как её смартфон «окирпичился» всего через три дня после прилёта.
Ранее сообщалось, что более 50 российских туристов на протяжении трёх суток не могли вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха в Казань. Каждый раз они узнавали об отмене рейса непосредственно в аэропорту, после чего возвращались в гостиницу снова и снова. Причины многократных задержек оставалисб без объяснений со стороны туроператора и авиакомпании.