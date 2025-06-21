Полсотни туристов уже три дня не могут вылететь из Египта в Россию из-за отмены рейсов

Более 50 российских туристов уже три дня не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань. Уже в аэропорту люди узнают об отмене рейсов и возвращаются в гостиницу. Туроператор и авиакомпания не поясняют причины задержки, сообщает Telegram-канал SHOT.

Среди застрявших пассажиров есть семьи с маленькими детьми. Туристы ожидали вылет 19 июня на самолёте египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Однако сначала рейс перенесли, а затем полностью отменили. В то же время самолеты других авиакомпаний регулярно вылетают в Россию.

Российские туристы застряли в Египте. Видео © Telegram / SHOT.

Туристы уже обратились с жалобами в Росавиацию и российское консульство. Этой ночью их рейс снова отменили, и все 50 человек вернулись в отель.