Российские семьи с детьми оказались в ловушке в Израиле на фоне эскалации конфликта с Ираном

Десятки российских туристов, включая семьи с маленькими детьми, столкнулись с невозможностью безопасно покинуть Израиль из-за закрытого воздушного пространства и опасных условий наземной эвакуации. По данным Mash, отчаявшиеся россияне готовят коллективное обращение в посольство РФ с просьбой организовать срочный вывоз по воздуху.

Ситуация осложняется тем, что пятичасовой переезд до Египта или курортного Эйлата в условиях жары и постоянных воздушных тревог становится непосильным испытанием для семей с детьми. При срабатывании сирен пассажиров автобусов высаживают прямо в пустыне, заставляя ложиться на землю.

Особую тревогу вызывает положение детей, проходящих лечение в израильских клиниках, чьё состояние может ухудшиться из-за стресса и тяжёлых условий эвакуации. Российская туристка Татьяна, оказавшаяся в Израиле с двухлетней дочерью, описывает безвыходность ситуации: когда они решили срочно уезжать, воздушное сообщение уже было прекращено. Дополнительные риски создаёт отсутствие медицинских страховок у многих туристов — любая травма в этих условиях грозит огромными расходами на лечение.

Российские туристы с детьми в Израиль оказались в сложной ситуации из-за конфликта с Ираном. Видео © Telegram / Mash