Отдых туристов с коктейлем у бассейна превратился «в арену для пугающего зрелища» из-за Ирана и Израиля

Иранские ракеты, пролетевшие над Кипром в направлении Израиля, стали неожиданным и пугающим зрелищем для туристов. Пользователи соцсетей рассказывают, что видели запуски ракет прямо с балконов отелей, что вызвало переполох среди отдыхающих. Многие заявляли, что спокойный вечер у бассейна превратился в страх и огненные вспышки, сообщает издание «Турпром».

Иранские ракеты замечены в городе Ларнака. Обложка © Х / ecomkleinde

«Представьте, вы сидите с коктейлем у бассейна, и тут наблюдаете, как летят ракеты», — пишут очевидцы в соцсетях.

«Небо над восточной частью средиземноморского острова превратилось в арену для пугающего зрелища», — написал ещё один турист.

Несмотря на тревожную обстановку, большинство туристов продолжают свой отдых и не собираются менять планы. На данный момент авиасообщение работает в штатном режиме, и ситуация не представляет угрозы курортной жизни.