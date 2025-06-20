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Регион
20 июня, 06:53

Отдых туристов с коктейлем у бассейна превратился «в арену для пугающего зрелища» из-за Ирана и Израиля

Иранские ракеты пролетели над Кипром в сторону Израиля, испугав отдыхающих

Иранские ракеты, пролетевшие над Кипром в направлении Израиля, стали неожиданным и пугающим зрелищем для туристов. Пользователи соцсетей рассказывают, что видели запуски ракет прямо с балконов отелей, что вызвало переполох среди отдыхающих. Многие заявляли, что спокойный вечер у бассейна превратился в страх и огненные вспышки, сообщает издание «Турпром».

Иранские ракеты замечены в городе Ларнака. Обложка © Х / ecomkleinde

«Представьте, вы сидите с коктейлем у бассейна, и тут наблюдаете, как летят ракеты», — пишут очевидцы в соцсетях.

«Небо над восточной частью средиземноморского острова превратилось в арену для пугающего зрелища», — написал ещё один турист.

Несмотря на тревожную обстановку, большинство туристов продолжают свой отдых и не собираются менять планы. На данный момент авиасообщение работает в штатном режиме, и ситуация не представляет угрозы курортной жизни.

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Ранее Life.ru рассказывал, что иранские ракеты не останавливают отдых и для ливанцев. Жители продолжают танцевать и веселиться под живую музыку, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане отдыхают на верандах и параллельно снимают на видео звездопад из ракет.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

Наталья Афонина
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