Мадонна и «звездопад»: На видео сняли танцы ливанцев на улице под свист иранских ракет

Жители Ливана продолжают отдыхать и тусоваться на вечеринках, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане активно ходят на веранды и их не смущают даже пролетающие над головами ракеты в сторону Хайфы. Видео они публикуют в Сети.

Жители Ливана веселятся на фоне летящих на Израиль иранских ракет. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / M.z.gaza

Алкоголь, инструментальная музыка и камера — единственное, что волнует этих бесстрашных людей. Они вообще не торопятся уходить в укрытие. При виде ракет жители Ливана продолжают отдыхать и начинают снимать звездопад иранских ракет на телефон. На кадрах видно, что люди наслаждаются зрелищем под песню Hung up американской исполнительницы Мадонны. На другом видео музыкант играет на саксофоне мелодию под танцевальную композицию Waves & Wavs.