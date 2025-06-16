Мадонна и «звездопад»: На видео сняли танцы ливанцев на улице под свист иранских ракет
Ливанцы показали на видео, как под музыку и танцы смотрят прилёты ракет по Хайфе
Жители Ливана продолжают отдыхать и тусоваться на вечеринках, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Граждане активно ходят на веранды и их не смущают даже пролетающие над головами ракеты в сторону Хайфы. Видео они публикуют в Сети.
Жители Ливана веселятся на фоне летящих на Израиль иранских ракет. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / M.z.gaza
Алкоголь, инструментальная музыка и камера — единственное, что волнует этих бесстрашных людей. Они вообще не торопятся уходить в укрытие. При виде ракет жители Ливана продолжают отдыхать и начинают снимать звездопад иранских ракет на телефон. На кадрах видно, что люди наслаждаются зрелищем под песню Hung up американской исполнительницы Мадонны. На другом видео музыкант играет на саксофоне мелодию под танцевальную композицию Waves & Wavs.
Напомним, в ночь на 13 июня произошло обострение конфликта между Израилем и Ираном. Тель-Авив нанёс массированный удар по территории Тегерана, заявив о цели уничтожить ядерную программу противника. В первые же часы погибло не менее 78 человек, в том числе более 20 военных, свыше 300 получили ранения. Иран ответил серией ударов, атаковав в ночь на 14 июня 150 военных объектов Израиля, а 15 июня баллистические ракеты поразили районы Хайфы и Нижней Галилеи. Израиль также продолжил атаки в ночь на 16 июня, нанеся удары по командным центрам КСИР. Иран заявил о намерении продолжать операцию до уничтожения режима и призвал СБ ООН осудить агрессию Израиля.
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