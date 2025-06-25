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25 июня, 09:54

Обещали шикарные виды, а получили задержание: 50 туристов попались на опасной экскурсии в Петербурге

SHOT: Более 50 туристов застряли на крыше Петербурга во время ночной экскурсиии

Вид с крыши Петербурга. Обложка © SHOT

Вид с крыши Петербурга. Обложка © SHOT

Более 50 туристов оказались в ловушке на петербургской крыше во время нелегальной экскурсии. Инцидент произошёл с группой, купившей тур за 3000 рублей с человека. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

«Нам обещали шикарные виды, а получили задержание», — рассказала одна из туристок.

Туристы, которые застряли на крыше. Видео © SHOT

По словам девушки, подозрения возникли, когда гид потребовал соблюдать тишину при подъёме. На месте выяснилось, что конструкция не приспособлена для прогулок – присутствовали ветхие перекрытия и опасные участки.

Экскурсовод неожиданно покинул группу, заявив, что его задача ограничивалась сопровождением. Через 30 минут прибыла полиция, обнаружившая следы взлома 8 замков. В результате задержаны 20 человек.

Попытки туристов связаться с компанией для возврата средств оказались безуспешными. Общий доход организаторов от мероприятия составил около 150 000 рублей.

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Ранее в петербургской гостинице был обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой. Опасную находку сделал сотрудник гостиницы «Спутник» на улице Тореза, который сразу сообщил в полицию. Бдительный работник отеля заметил подозрительную активность и проверил подсобные помещения. Найденный схрон сразу взяли под охрану, вызвав спецподразделения.

Алиса Хуссаин
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