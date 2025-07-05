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Регион
5 июля, 13:19

«Укреплять наши границы»: Названа возможная роль военных КНДР в России

Советник главы ДНР: Военные КНДР могут охранять границу РФ на втором эшелоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Северокорейские военные, если будут направлены для помощи России, могут быть задействованы на охране государственной границы во втором и третьем эшелонах обороны. Такое предположение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, северокорейские силы могли бы усилить защиту границ с Украиной, учитывая повторяющиеся ситуации с точечными прорывами боевиков. Российские войска в это время, продолжил он, смогут сосредоточиться на создании буферной зоны безопасности и освобождении территорий новых регионов.

«Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы», — сказал Кимаковский.

Чиновник пояснил, что в таком случае российские пограничники останутся на первой линии обороны, а северокорейцы займут позиции на втором и третьем эшелонах.

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Ранее об отправке дополнительного контингента армии КНДР в зону СВО сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на данные национальной разведки. По имеющимся данным, отправка запланирована на июль-август. Существует вероятность, что в этот же период российская армия предпримет масштабное наступление.

Александра Мышляева
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