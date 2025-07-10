Госсекретарь США Рубио проведёт переговоры с Лавровым на полях АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио запланировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 18:00 по местному времени (13:00 мск) в четверг, 11 июля. Как сообщает Госдеп США, переговоры состоятся в Малайзии в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Сергей Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10-11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также проведёт ряд двусторонних встреч с представителями азиатских стран. Лавров уже прибыл в Куала-Лумпур.