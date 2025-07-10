Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 01:12

Госсекретарь США Рубио проведёт переговоры с Лавровым на полях АСЕАН

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Сергей Лавров и Марко Рубио. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио запланировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 18:00 по местному времени (13:00 мск) в четверг, 11 июля. Как сообщает Госдеп США, переговоры состоятся в Малайзии в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Сергей Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10-11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также проведёт ряд двусторонних встреч с представителями азиатских стран. Лавров уже прибыл в Куала-Лумпур.

ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса
ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты были сильно разочарованы неудачами президента Дональда Трампа в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В процессе обсуждения американская сторона пыталась заставить Кремль пойти на уступки. Однако ожидания относительно гибкости России не оправдались.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Сергей Лавров
  • Госдеп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar