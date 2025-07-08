ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса

Злоумышленник, используя технологии ИИ, выдавал себя за госсекретаря США Энтони Рубио и общался с тремя министрами иностранных дел, американским губернатором и членом Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

Власти пока не установили личность преступника, однако предполагают, что он рассчитывал влиять на ключевых правительственных чиновников с целью получить доступ к закрытой информации либо к персональным учётным записям. При этом использовались специально сгенерированные ИИ сообщения, которые якобы исходили от офиса госсекретаря.