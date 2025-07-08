ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса
WP: Неизвестный при помощи ИИ общался с министрами и чиновниками от имени Рубио
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Злоумышленник, используя технологии ИИ, выдавал себя за госсекретаря США Энтони Рубио и общался с тремя министрами иностранных дел, американским губернатором и членом Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.
Власти пока не установили личность преступника, однако предполагают, что он рассчитывал влиять на ключевых правительственных чиновников с целью получить доступ к закрытой информации либо к персональным учётным записям. При этом использовались специально сгенерированные ИИ сообщения, которые якобы исходили от офиса госсекретаря.
Ранее Life.ru сообщал, что США остались обескуражены провалом президента Штатов Дональда Трампа на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Во время беседы американская сторона пыталась склонить Кремль к уступкам при помощи давления и выгодных обещаний. Однако расчёт на мягкость Москвы не оправдался.