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8 июля, 14:38

ИИ прикинулся Марко Рубио и вёл переписку с министрами, губернатором и членом Конгресса

WP: Неизвестный при помощи ИИ общался с министрами и чиновниками от имени Рубио

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Кристофер Халлоран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Кристофер Халлоран

Злоумышленник, используя технологии ИИ, выдавал себя за госсекретаря США Энтони Рубио и общался с тремя министрами иностранных дел, американским губернатором и членом Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

Власти пока не установили личность преступника, однако предполагают, что он рассчитывал влиять на ключевых правительственных чиновников с целью получить доступ к закрытой информации либо к персональным учётным записям. При этом использовались специально сгенерированные ИИ сообщения, которые якобы исходили от офиса госсекретаря.

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Полина Никифорова
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