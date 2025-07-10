В МИД раскрыли темы, которые обсудили Лавров и Рубио на переговорах
Лавров и Рубио обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре. Фото © МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН «сверили часы» по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.
«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — говорится в итоговом заявлении МИД.
Стороны подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтов и восстановление российско-американского сотрудничества. В МИД назвали диалог с США конструктивным и взаимоуважительным.
Напомним, в Куала-Лумпуре Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10-11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также провёл встречу с американским коллегой Марко Рубио. Она продлилась около часа.