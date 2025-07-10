В МИД раскрыли темы, которые обсудили Лавров и Рубио на переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН «сверили часы» по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — говорится в итоговом заявлении МИД.