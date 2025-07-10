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Регион
10 июля, 11:55

В МИД раскрыли темы, которые обсудили Лавров и Рубио на переговорах

Лавров и Рубио обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре. Фото © МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре. Фото © МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН «сверили часы» по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — говорится в итоговом заявлении МИД.

Стороны подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтов и восстановление российско-американского сотрудничества. В МИД назвали диалог с США конструктивным и взаимоуважительным.

Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США
Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США

Напомним, в Куала-Лумпуре Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10-11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также провёл встречу с американским коллегой Марко Рубио. Она продлилась около часа.

Александра Вишнякова
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