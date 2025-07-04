Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США
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Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительное письмо американскому госсекретарю Марко Рубио. В телеграмме он выразил надежду, что Россия и США направят поток своих усилий на созидание, а их отношения обретут стабильность. Текст приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
Российский министр попросил Рубио передать поздравления американскому народу, который сегодня отмечает День независимости США, а также передал, что РФ поддерживает американцев на их пути к традиционной американской мечте.
«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределённых историей, географией и «реалиями на земле», — написал Лавров.
В конце своего письма Ларов пожелал американскому народу мира и процветания.
День независимости (Independence Day) — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила суверенитет от Великобритании.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились около часа. В ходе беседы российский лидер дал понять главе Белого дома, что Москва не собирается никому уступать в вопросе достижения своих целей на Украине. Американский политик заявил, что продвинуться вперёд в рамках урегулирования эта беседа не помогла, при этом в Госдуме подметили, что разговор укрепил дипломатические связи между двумя странами.