Сергей Лавров поздравил Марко Рубио с Днём независимости США

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительное письмо американскому госсекретарю Марко Рубио. В телеграмме он выразил надежду, что Россия и США направят поток своих усилий на созидание, а их отношения обретут стабильность. Текст приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Российский министр попросил Рубио передать поздравления американскому народу, который сегодня отмечает День независимости США, а также передал, что РФ поддерживает американцев на их пути к традиционной американской мечте.

«Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределённых историей, географией и «реалиями на земле», — написал Лавров.

В конце своего письма Ларов пожелал американскому народу мира и процветания.